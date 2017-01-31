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31 января 2017
16:21  31 января 2017 5

Теракт на ЧМ по хоккею в России готовили боевики из Киргизии

Антитеррор ОМОН Архив Челябинск, полиция, арест, наручники, антитеррор
Во время задержания один из террористов оказал сопротивлениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В СКР возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Киргизии, которые подозреваются в подготовке терактов в Москве во время чемпионата мира по хоккею.

По обвинению в подготовке теракта задержаны два уроженца Киргизии — Айбек С. и Анвар Т., сообщает агентство «Народные новости». Изданию также удалось выяснить, что они действовали по заданию запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Источник агентства уточняет, что из съемной квартиры обвиняемых в Ясенево изъяли взрывчатку и экстремистскую литературу. Один из мужчин оказал сопротивление при задержании.

Всего в подготовке терактов в Москве подозреваются 13 человек.

Как ранее писало «URA.RU», спецслужбы предотвратили теракт во время чемпионата мира по хоккею в Москве, который прошел с 6 по 22 мая. Террористы, по данным спецслужб, собирались произвести взрывы в общественных местах.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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