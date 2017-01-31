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31 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:03  31 января 2017 0

В Екатеринбурге прокуратура проверяет «Водоканал» из-за выставления счетов за подключение новых домов

Западная фильтровальная станция МУП
Прокуратура проверяет сроки и законность расчетовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прокуратура ведет проверку правильности выставления счетов со стороны ЕМУП «Водоканал» застройщикам за подключение новых домов к сетям водоснабжения. Проверка начата по жалобам горожан.

Выяснилось, что «Водоканал» обратился в РЭК с заявлением об установлении размера платы за подключение строящегося жилого дома, не представив полный пакет документов, что было сделано лишь после шести дополнительных запросов.

«Учитывая, что по вине ЕМУП „Водоканал“ произошел срыв сроков сдачи объекта в эксплуатацию, прокуратура области внесла представление об устранении нарушений главе администрации Екатеринбурга», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Между тем в «Водоканале» не согласны с этими претензиями.

«Есть установленный срок — 18 месяцев — для соблюдения технических условий, который действует с момента заключения договора до подключения объекта, — прокомментировали в пресс-службе ЕМУП „Водоканал“. — Если подключить дом раньше, то будет снижено давление подачи воды как в этом новом доме, так и в соседних».

По словам Булатовой, договор между «Водоканалом» и застройщиком, который устроил по цене обе стороны, был подписан еще 13 декабря.

Александр Лукманов
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