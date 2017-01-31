17:22 31 января 2017 3

Югорской "Республике ШКИД" снова грозит ликвидация Фото: pixabay.com

В Сургуте состоится брифинг на тему ситуации, сложившейся в спецшколе закрытого типа, где, по свидетельствам родителей, избивали и насиловали воспитанниц, а также пытали, обливая кипятком, подростка. Губернатор Наталья Комарова поручила разобраться в происходящем в учреждении заместителю по социальным вопросам Всеволоду Кольцову и председателю общественной палаты Ирине Максимовой. Об этом во вторник, 31 января, «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО-Югры.

«По итогам поездки ревизоры должны представить губернатору варианты решения сложившейся ситуации», — отметил собеседник.

По неофициальным данным, власти региона рассматривают несколько вариантов выхода из кризиса, сложившегося в учреждении. В том числе — возможность закрытия спецшколы.

Такие меры уже рассматривались в 2015 году, когда из школы в очередной раз совершили побег воспитанники. Однажды подростки устроили бунт — тогда пришлось вызывать на помощь полицейских. Общественники утверждали, что в сегодняшнем виде школа не приносит пользы воспитанникам. Детей нужно распределить по другим специальным учебным заведениям, при этом ликвидировать сложившиеся неформальные группы и убрать их лидеров.

Как уже сообщало агентство, по версии родителей, в окружном учреждении регулярно издеваются над детьми. По словам матери одной из пострадавших, у девочек вымогают деньги, забирают сотовые телефоны, а также избивают и насилуют. Женщина утверждает, что все эти действия совершает подросток по имени Артур, которого воспитанники называют «смотрящим». Артура, в свою очередь, согласно этой версии, поддерживает администрация учреждения, а потому на жалобы жертв никто не реагирует.

Ранее стало известно, что один из воспитанников спецшколы госпитализирован с сильными ожогами ног. По версии его родителей, ребенка пытали, вымогая деньги, причем происходило это на глазах у воспитателей. В качестве мучителя в этой истории также упоминался Артур. Детский омбудсмен Югры Татьяна Моховикова заявляла «URA.RU», что подросток сам виноват в своих травмах, поскольку получил якобы обморожение ног и пытался согреться с помощью горячего душа.