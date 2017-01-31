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31 января 2017
30 января 2017
16:37  31 января 2017 0

Челябинца судят за спаивание трехлетнего сына пивом

Рабочая поездка по городу №2. Екатеринбург, скамейка, пиво, пустая бутылка, стеклотара
Челябинский алкоголик заставлял пить пиво своего малолетнего сынаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В суд передано уголовное дело 26-летнего жителя Еманжелинска, напоившего трехлетнего сына пивом до бесчувствия, из-за чего ребенок попал в реанимацию. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Обвинение в окончательной редакции предъявлено по двум статьям уголовного кодекса: по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением) и ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

ЧП произошло 14 января. Пьяный мужчина заставил трехлетнего сына пить пиво. Мать ребенка не смогла остановить его и попросила о помощи соседей. Те вызвали полицию. Ребенка увезли в больницу, а мужчину — в отдел МВД. Семья состояла на учете как неблагополучная.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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