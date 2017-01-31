17:07 31 января 2017 4

Субсидия в 12,4 миллиона рублей была выдана за взятку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По делу задержанного за получение взятки чиновника департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Тюменской области проводятся очные ставки. Сам чиновник, вопреки требованиям следствия, не был взят под стражу.

Прокуратура обжаловала решение суда оставить начальника контрольно-договорного отдела департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Тюменской области Кирилла Изотова на свободе и не брать его под стражу. Чиновника подозревают в получении весной-летом 2016 года взятки в 160 тысяч рублей. По данным источника «URA.RU», близкого к правоохранительным органам, Изотов получил взятку путем двух денежных переводов, кроме того, ему отремонтировали балкон в квартире.

За это Кирилл Изотов в мае 2016 года помог тюменскому ООО «Фабрика дерева» незаконно получить государственную субсидию в размере 12,4 миллиона рублей. По информации из открытых источников, департамент инвестиционной политики и поддержки предпринимательства дважды — в октябре и декабре 2016 года — обращался в суд с требованием к «Фабрике дерева» вернуть субсидию в областной бюджет.

Взятку чиновнику передал Роман Иноземцев, по данным системы «Контур-Фокус», учредитель ООО «Компания «Деловой мир»». По стечению обстоятельств, согласно данным открытых источников, контактные телефоны «Фабрики дерева» и «Компании «Деловой мир» совпадают.

Уголовное дело против чиновника было возбуждено Следственным отделом по Ленинскому АО г. Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области. Источник «URA.RU» сообщил, что следственные органы просили взять Изотова под стражу, потому что на свободе он может воспрепятствовать следствию. Однако суд не стал лишать чиновника свободы.

По данным агентства, в администрации региона ждут представления следователей в адрес директора департамента инвестполитики Леонида Остроумова, на основании которого Кирилл Изотов будет отстранен от работы.