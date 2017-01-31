{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 января 2017
16:51  31 января 2017 15

Кремль беспокоит ситуация в Донбассе. «Силовики перешли линию соприкосновения»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий, фэйспалм
Дмитрий Песков: "В Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе"Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

В Кремле сильно обеспокоены столкновениями ополченцев Донбасса и украинских силовиков. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что Кремль располагает достоверными данными, свидетельствующими о том, что 30 января украинские военные отряды предприняли попытку нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса. «Это вторжение было пресечено. Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны», — заявил официальный представитель Кремля, его слова цитирует «Федеральное агентство новостей».

Песков также подчеркнул, что в Кремль не обращались за помощью в разрешении ситуации ни с той, ни с другой стороны, об этом пишет «Газета.Ru». Издание также сообщает, что из старой части города Авдеевка Донецкой области началась эвакуация мирных жителей, так как район активно обстреливается «Градами». Ранее из-за столкновений между частями ВСУ и ополчением ДНР Авдеевка осталась без воды, отопления и электричества. В городе объявили чрезвычайное положение.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров