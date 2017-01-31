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31 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:39  31 января 2017 11

В Екатеринбурге уничтожили три тонны санкционных овощей и фруктов

Мигранты, задержанные на 4 овощебазе. Екатеринбург, фрукты в ящиках, яблоки, продуктовый рынок
Санкционные продукты сразу же уничтожили (архивный снимок)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге во время рейда Россельхознадзора при поддержке оперативников ФСБ на 4-ю овощебазу были изъяты и уничтожены 2 тысячи 757 килограммов санкционных продуктов.

При проверке специалисты Россельхознадзора нашли более тонны пекинской капусты и 180 килограммов яблок с польской маркировкой. Более тонны груш поступили из Гвинеи через Белоруссию, в то время как из Гвинеи разрешены только прямые поставки без транзита. Происхождение 423 килограммов найденной на складе капусты установить вовсе не удалось.

«В соответствии с указом президента от 29 июля 2015 года все эти продукты были изъяты и уничтожены», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Сайфулина.

Это первое уничтожение санкционных продуктов в текущем году. В 2016 году было уничтожено более 43 тонн овощей и фруктов.

Александр Лукманов
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