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31 января 2017
17:24  31 января 2017 4

Порошенко экстренно проводит совещание с военными из-за обстрела Авдеевки

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко собрал СНБО на экстренное совещаниеФото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко собирается провести экстренное совещание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Во вторник, во второй половине дня, ожидается совещание Военного кабинета при СНБО при участии главы государства», — цитирует «Национальная служба новостей» источник в окружении украинского лидера. По информации собеседника агентства, совещание вызвано обострением ситуации в пригороде Донецка Авдеевке.

ОБСЕ также намерена провести внеплановый сбор постоянного совета. Об этом сообщила пресс-служба миссии ОБСЕ на Украине, пишет портал Life.ru.

Как передает «Газета.Ru», уже началась эвакуация жителей из старой части города Авдеевка Донецкой области, так как район обстреливается «Градами». Из-за попадания снарядов в жизненно важные объекты города в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение: там пропало электричество, не стало газа и отопления. Ранее сообщалось, что украинский президент прервал свой визит в Германию из-за обострения ситуации в Донбассе.

Нина Калинина
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