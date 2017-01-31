17:29 31 января 2017 7

Новиков призвал обманутых пайщиков кооператива поменять руководство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бард и руководитель екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков, подозреваемый в хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс», сообщил, что выкуп паев у членов кооператива пока приостановлен. Такое заявление певец сделал в ходе сегодняшней пресс-конференции. «Выкуп паев приостановил инвестор: частные лица не хотят их выкупать, потому что они не уверены в судьбе стройке: арестована земля — что завтра будет?» — рассказал Александр Новиков.

Второй причиной, по которой выкуп приостановлен, являются разногласия с руководителем ПЖСК Зилей Булатовой. По словам Новикова, сегодня появилось 10 новых пайщиков (которые выкупили паи у «обманутых пайщиков»). «Но Булатова противится и не хочет принимать их в члены кооператива, пока все не внесут ей деньги: требует и с бывших, и с вновь прибывших, — говорит Новиков. — Она не хочет ничего подписывать — отказывается. Она сегодня звезда: звонит по телеканалам, по СМИ, и вы этот ее бред и чудовищную ложь публикуете».

В ответ на замечание журналистов о том, что все видели, как Булатова присутствовала во время процедуры выкупа паев и визировала сделки, Новиков уточнил, что он с помощниками был вынужден пойти на такой шаг. «Она сказала, что ничего подписывать не будет, так как не верит, что Новиков с Шилимановым не подделают подписи — поэтому она должна присутствовать [на сделках], — говорит бард. — Поэтому согласились: „Бог с тобой, присутствуй!“»

Новиков объявил председателя кооператива Зилю Булатову одним из своих главных врагов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новиков полагает, что противостояние с Булатовой должно вскоре найти разрешение — путем ее переизбрания. По его мнению, кооператив должен выбрать новое руководство. «Уголовное дело закончится в любом случае, и построено все тоже будет в любом случае, — уверен Александр Васильевич. — Встанет вопрос о подписании, и если она не будет подписывать, то пайщики лишатся возможности получить квартиры, и вот здесь они могут проявить свою гражданскую волю, выразить свои чувства и воспользоваться своей возможностью избрать легитимного компетентного председателя ПЖСК „Бухта Квинс“, с которым застройщики и инвесторы будут иметь дела. Мы должны не поливать грязью проект, а помочь пайщикам получить квартиры».

Относительно того, что многие пайщики поддерживают сегодняшнего председателя, Новиков заявил, что это внутреннее дело кооператива. «Если они хотят, чтобы находилось все в таком состоянии, они могут ее не переизбирать», — сказал бард.

Как прокомментировала «URA.RU» сама Зиля Булатова, переизбрать ее у Новикова и его команды не получится, потому что большинство пайщиков, зная, что она все эти годы боролась за их права, будет продолжать поддерживать ее. По поводу взносов председатель пояснил, что они предусмотрены уставом кооператива: к тем членам, которые исправно их платили, у нее нет вопросов и она сразу же визирует их документы при продаже пая. Тех, кто не вносил взносы, она просит заплатить непогашенную сумму взносов. Что касается новых членов кооператива, то для них по уставу ПЖСК также предусмотрен вступительный взнос в размере 10 тысяч рублей.

Председатель отметил, что все сделки по выкупу паев, помимо ее согласования, должны быть утверждены общим собранием пайщиков кооператива «Бухта Квинс».

Напомним, бард Новиков в ходе сегодняшней пресс-конференции назвал председателя ПЖСК «Бухта Квинс» одним из своих главных врагов — наряду с правозащитником Дмитрием Рожиным, экс-директором проекта поселка Ларисой Ассоновой (которая дала показания на Новикова) и следователями Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области.

Заявление адвоката Новикова Николая Изюрова о приостановке выкупа паев: