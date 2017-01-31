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31 января 2017
17:45  31 января 2017 9

Гиви жив! Ополченцы Донбасса опровергли ранения командира в боях с украинскими войсками

Командир батальона Сомали Михаил Толстых Гиви, гиви, толстых михаил
Командир ополченцев Гиви не пострадал в боях с ВСУФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Командир отряда ополченцев «Сомали» Михаил Толстых (известный под позывным «Гиви») жив и здоров. Об этом корреспонденту «Федерального агентства новостей» стало известно от надежного источника.

«Из достоверных источников: Гиви жив и здоров», — отмечает корреспондент информагенства. Таким образом, опровергнута информация ВСУ, что Гиви был серьезно ранен в боях под Авдеевкой. Кроме того, со стороны украинских военных ранее поступила информации о том, что был убит Консул — заместитель Гиви.

29 января украинские военные предприняли попытку наступления под Авдеевкой. Ополчению пришлось отражать атаку, при этом обе стороны понесли потери. В результате обстрелов в городе прекратилось водоснабжение, не стало газа и электричества. Как пишет «Газета.Ru» из старой части города началась эвакуация мирных жителей.

Нина Калинина
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