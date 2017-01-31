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31 января 2017
30 января 2017
28 января 2017
17:48  31 января 2017 0

В Пермском крае скорая помощь попала в ДТП. Есть погибший, четыре человека в больнице

Скорая помощь, 03, скорая помощь
Водитель легковушки превысил скорость и не смог избежать столкновения с автомобилем скорой помощиФото: depositphotos.com

Легковая машина врезалась в карету скорой помощи в Ординском районе Пермского края. Пассажир легковушки погиб.

Авария произошла 30 января, в 16:55, на трассе Орда — Ашап. Со стороны села Ашап в направлении Орды ехал ВАЗ-217230. «По предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость и на восьмом километре дороги выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с каретой скорой помощи», — рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе краевого УГИБДД.

В результате ДТП пассажир ВАЗа погиб на месте. Водители обеих машин и два пассажира «скорой» доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Анна Белкина
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