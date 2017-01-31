17:48 31 января 2017 0

Водитель легковушки превысил скорость и не смог избежать столкновения с автомобилем скорой помощи Фото: depositphotos.com

Легковая машина врезалась в карету скорой помощи в Ординском районе Пермского края. Пассажир легковушки погиб.

Авария произошла 30 января, в 16:55, на трассе Орда — Ашап. Со стороны села Ашап в направлении Орды ехал ВАЗ-217230. «По предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость и на восьмом километре дороги выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с каретой скорой помощи», — рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе краевого УГИБДД.

В результате ДТП пассажир ВАЗа погиб на месте. Водители обеих машин и два пассажира «скорой» доставлены в больницу с тяжелыми травмами.