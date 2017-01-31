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31 января 2017
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28 января 2017
18:05  31 января 2017 1

На Ямале меняется руководство ЛДПР

Игорь воробьев возглавил либерал-демократов в ЛабытнангиФото с сайта lbt.yanao.ru

В Лабытнанги выбрали нового координатора местного штаба ЛДПР. Им стал Игорь Воробьев. Такое решение было принято на прошедшем отчетно-выборном собрании городского отделения партии. Воробьев сместил на посту Андрея Кузнецова. Смена объясняется кадровыми рокировками, которые анонсировал после выборов 2016 года депутат Госдумы, член высшего совета ЛДПР, курирующий «тюменскую матрешку» Владимир Сысоев.

Игорь Воробьев — довольно известный в городе партийный активист, который также на хорошем счету у городских властей. Во время избирательной кампании прошлого года он баллотировался на место депутата городской Думы, но в жесточайшей борьбе уступил своему оппоненту Дмитрию Лукьяненко всего 10 голосов.

Добавим, в партии рассчитывали, что мандат в гордуме сможет получить Андрей Кузнецов, но тот провалился с большим отставанием. При этом ставку на Воробьева никто не сделал. Подробнее об этом «URA.RU» рассказывало, подводя итоги избирательной компании.

Видимо, в региональном отделении ЛДПР сделали выводы из прошедшей избирательной компании. Ранее рокировки произошли также в Новом Уренгое, где пост координатора занял депутат регионального Заксобрания Иван Вершинин. Сменился координатор городского отделения партии в Ноябрьске. Им стал депутат Тюменской областной Думы от Ямала Денис Садовников.

Скорее всего, на этом перестановки не закончатся. Ранее Владимир Сысоев рассказал агентству, что члены ЛДПР намерены войти в состав каждой из местных дум на Ямале.

Вячеслав Егоров
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