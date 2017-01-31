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31 января 2017
17:35  31 января 2017 7

Ходорковский даст уральским блогерам Соколовскому и Кунгурову по 150 тыс. рублей

Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Ходорковский намерен и дальше помогать политическим заключеннымФото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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В рамках правозащитного проекта «Открытой России» Михаила Ходорковского во вторник, 31 января, были объявлены итоги голосования экспертного совета, определены 27 участников третьего раунда, семьям которых передадут по 150 тысяч рублей.

В список политических заключенных попали прославившийся уральский «ловец покемонов» в Храме на Крови Руслан Соколовский, а также тюменский блогер Алексей Кунгуров.

По словам представителей проекта опального российского олигарха Михаила Ходорковского, организация будет впредь защищать интересы политических заключенных и поддерживать их семьи, сообщает пресс-служба фонда.

Ранее, как писало «URA.RU», суд отклонил апелляцию адвокатов Соколовского, которые просили отпустить блогера под домашний арест. Под стражей «ловец покемонов» останется как минимум до 22 февраля.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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