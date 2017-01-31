17:35 31 января 2017 7

Ходорковский намерен и дальше помогать политическим заключенным Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В рамках правозащитного проекта «Открытой России» Михаила Ходорковского во вторник, 31 января, были объявлены итоги голосования экспертного совета, определены 27 участников третьего раунда, семьям которых передадут по 150 тысяч рублей.

В список политических заключенных попали прославившийся уральский «ловец покемонов» в Храме на Крови Руслан Соколовский, а также тюменский блогер Алексей Кунгуров.

По словам представителей проекта опального российского олигарха Михаила Ходорковского, организация будет впредь защищать интересы политических заключенных и поддерживать их семьи, сообщает пресс-служба фонда.

Ранее, как писало «URA.RU», суд отклонил апелляцию адвокатов Соколовского, которые просили отпустить блогера под домашний арест. Под стражей «ловец покемонов» останется как минимум до 22 февраля.