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31 января 2017
17:55  31 января 2017 4

Алиментщики-должники первыми лишатся единственного жилья

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, дети, ребенок на руках
В первую очередь государство решит проблему с выплатой алиментов на детейФото: Pixabay.com

Россияне, имеющие долги по алиментам, могут первыми лишиться своего единственного жилья. Такое предложение высказал на нулевых чтениях законопроекта в Общественной палате заместитель директора департамента экономического законодательства Минюста РФ Денис Новак.

«Первоначальная версия касалась только алиментов. Как пилотный проект, чтобы решать не требующие отлагательств проблемы, можно начать с алиментов», — цитирует «Газета.Ru» представителя Минюста.

Новость по теме
В Минюсте объяснили, как будут отбирать единственное жилье у должников

Ранее Минюст предложил лишать должников единственного жилья. Предполагается, что решение о таком взыскании принимает суд, также в судебном порядке устанавливается сумма, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья.

Во вторник, 31 января, в Банке России заявили, что поддерживают инициативу с изъятием единственного жилья должников «на концептуальном уровне», сообщает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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