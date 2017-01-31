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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Курганской области
18:02  31 января 2017 10

Зауралье не может обеспечить себя мясом и рыбой

Заседание правительства СО в санатории
Собственное производство яиц не покрывает и половину потребностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самообеспеченность Курганской области молоком составила 94%, мясом — 77%, яйцом — 46%, рыбой — 21%. Такие данные по итогам 2016 года опубликованы на сайте областного департамента АПК. В целом индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства составил 103,1%, пищевых продуктов — 97,7%.

Лучше обстоит дело с растениеводством. Самообеспеченность Зауралья зерном составила 188%, картофелем — 102%, овощами — 99%. Напомним, урожай зерновых в регионе был рекордным, итоговый вес после доработки составил 1813,2 тыс. тонн.

Численность крупного рогатого скота практически не увеличилась и составила 129,1 тыс. голов (100,7% относительно уровня 2015 года), в том числе 56 тысяч коров (98,8%), 97,2 тысяч свиней (94,9%), 1665,2 тысяч голов птицы (107,5%). Незначительно увеличилось количество реализованного на убой скота и птицы, произведено 226,3 тыс. тонн молока (96,6%), получено 102,2 млн штук яиц (100,2%).

При этом в сельское хозяйство региона было вложено более 1,5 млрд рублей. Из них 965,2 млн рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета — 687,8 млн рублей, из областного бюджета — 277,4 млн рублей. Банками выдано хозяйствам 596,7 млн рублей кредитов.

По данным отчетов сельскохозяйственных организаций, за 9 месяцев 2016 года получено 1384 млн рублей прибыли, рентабельность с учетом бюджетных субсидий составила 23,8%, 80% предприятий работают с прибылью. Среднемесячная заработная плата в отрасли составила 15 тысяч 554 рубля.

Татьяна Жаткина
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