19:31 31 января 2017 0

Больница на севере Пермского края до сих пор отапливается дровами Фото: Дмитрий Омутных

Главврач Чердынской ЦРБ предлагает закрыть единственную участковую больницу в районе. Речь идет о медицинском учреждении в поселке Керчевский Пермского края. Сейчас там работают всего три специалиста на 2,5 тысячи человек.

На север Пермского края съездили специалисты ОНФ. Они посетили больницу поселке Керчевский — в 2015 году она была присоединена к Чердынской ЦРБ для оптимизации, в том числе из-за кредиторской задолженности в 2 млн рублей.

«В больнице Керчевского работают три врача: участковый терапевт, участковый педиатр и участковый стоматолог. С 1 октября 2016 года там отменены дежурства на дому, которые обеспечивали жителей медпомощью в выходные и праздничные дни. Сейчас людям приходится ездить в Соликамск, расстояние до которого составляет около 60 километров. Это несмотря на то, что больница территориально расположена в Чердынском районе. В Соликамске пациенты получают помощь узких специалистов, туда же едут в роддом. Для организации педиатрической помощи специалист из соседнего села вынужден ежедневно преодолевать 30 километров», — рассказал корреспонденту «URA.RU» член пермского регионального штаба ОНФ Дмитрий Омутных.

По словам собеседника, сейчас в больнице открыт только дневной стационар для взрослых, но и там есть серьезные проблемы. Дело в том, что продукты для пациентов возят из Чердыни. С 16 по 25 января продукты не поступали. Кроме того, больница до сих пор отапливается дровами.

Поселок труднодоступный. Зимой дорога от него до Чердыни составляет 70 километров по зимникам, в межсезонье до города приходится добираться через три района, и путь составляет 260 километров. Население Керчевского — 2,5 тысячи человек. В 2016 году там родились 30 детей.

Специалисты ОНФ считают, что закрывать больницу нельзя. Они рекомендуют организовать там круглосуточный стационар, а также вернуть дежурства врачей-специалистов на дому. «Необходимо вместе со специалистами минздрава комплексно подойти к решению вопросов по сохранению и развитию сельской медицины», — отметил Дмитрий Омутных.

В пресс-службе краевого минздрава уверяют, что керчевскую больницу закрывать не будут, но и ставок для узкоспециализированных специалистов там не предусмотрено. «Жителей обслуживают специалисты Чердынской ЦРБ, кроме того, по заявкам администрации лечебного учреждения в больнице работают специалисты выездных поликлиник, которые осматривают и консультируют всех нуждающихся в этом жителей», — пояснили в министерстве.

Для оказания более качественной медицинской помощи разработана четкая маршрутизация пациентов, прикрепленных к медучреждению. Доставка больных может быть осуществлена любым видом транспорта: санавиацией, водным, санитарным автомобильным и т. д. Для оказания экстренной медпомощи в Керчевской больнице организован круглосуточный сестринский пост, кроме того, постоянно работает выездная бригада скорой помощи Чердынской ЦРБ.