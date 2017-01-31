18:11 31 января 2017 2

Муниципальным театрам выделили деньги на новые постановки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сразу шесть уральских регионов получат по нескольку миллионов рублей на развитие муниципальных театров. Премьер правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидий.

В документе, размещенном на официальном сайте правительства, сообщается, что в 2017 году будет выделено 6570 млн рублей субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров. Всего на бюджетные деньги могут рассчитывать 56 субъектов РФ.

Самую большую сумму на театры среди уральских регионов получит Свердловская область — ей обещано 35,2 млн рублей. Муниципальным театрам Пермского края перечислят 29 млн рублей, почти 12 млн рублей достанется учреждениям культуры Южного Урала, 9 млн рублей получат театры в ХМАО, для муниципальных театров Курганской области выделено 5,5 млн рублей, в тюменские театры поступит 4,8 млн рублей.

Как указано в документе, деньги предназначены для софинансирования расходных обязательств регионов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Субсидии предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013—2020 годы, уточняет «Газета.Ru».