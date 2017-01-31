Тюменские коммунисты выберут нового Ленина

18:22 31 января 2017 9

Выбирать будут из двух Лениных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В год столетия октябрьской революции коммунисты установят памятник Ленину в Тобольске. Выбирать будут из двух вариантов.

Как рассказали корреспонденту «URA.RU» представители КПРФ, история с восстановлением памятника вождю пролетариата длится уже два года. Но к столетию революции все же подойдет к финалу. Место для памятника определили на берегу реки Курдюмки. Площадка для постамента уже готова.

По сведениям коммунистов, памятник, который планировалось установить первоначально, находился в запасниках Тобольского музея, откуда пропал. Позже его обнаружили на складе бывшей царской конюшни. Но он снова исчез. Ходили слухи, что местные священнослужители раскололи его на части и замуровали в кладке Тобольского кремля при масштабной реставрации.

Не так давно коммунисты нашли замену историческому Ильичу. На выбор им представили два памятника. После обсуждения коммунисты выберут один из них, чтобы уже в феврале доставить в Тобольск для установки.