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31 января 2017
18:28  31 января 2017 0

Дело курганца, перерезавшего горло челябинской школьнице, передано в суд

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное
Курганец убил челябинскую школьницу после неудачной попытки изнасилованияФото: Paul Keller/Flickr

В суд передано дело 20-летнего жителя Курганской области Александра Шнипова, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы в Челябинске. Как выяснилось во время расследования, мужчина также пытался изнасиловать девушку, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по региону.

Преступление произошло 3 августа. Шнипов приехал в гости к родственникам и пьяный ночью вышел на улицу. На остановке «Училище» в Ленинском районе он увидел незнакомую 8-классницу и предложил проводить ее до дома. По версии следствия, по дороге Шнипов попытался изнасиловать попутчицу. Он жестоко избил девушку, а затем испугался, что та сообщит об этом в полицию, и зарезал.

Мертвую школьницу обнаружили прохожие утром. Опознать убитую удалось не сразу — на ее теле были многочисленные раны, горло перерезано. Когда подозреваемого задержали, тот во всем сознался.

Как оказалось, обвиняемый ранее уже был судим. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия), п. п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление).

Сергей Леонов
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