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31 января 2017
18:15  31 января 2017 4

Глава ГУ МЧС Свердловской области уходит в отставку

Андрей Заленский, пресс-конференция. Екатеринбург, заленский андрей
Заленский сообщил, что уходит со службы из-за болезниФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах
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В Свердловской области в ближайшее время произойдет смена руководства в главном управлении МЧС. Уходит в отставку нынешний руководитель ведомства, 59-летний генерал-майор Андрей Заленский. Об этом «URA.RU» сообщил источник в свердловском МЧС.

В пресс-службе ведомства информацию о смене руководства в свердловском МЧС категорически опровергли. «Я опровергаю информацию о смене руководства в МЧС Свердловской области. Кадровые вопросы у нас решает центральная аттестационная комиссия. Заседания по Заленскому не было», — заявила «URA.RU» Ирина Бутенко, пресс-секретарь Сибирского регионального центра МЧС, к которому теперь относятся уральские спасатели.

Между тем «URA.RU» удалось дозвониться до генерала Заленского. Андрей Викторович откровенно сообщил, что уходит со службы. «Да, действительно, я ухожу, — подтвердил „URA.RU“ Андрей Заленский. — Все будет согласно закону о прохождении службы военнослужащими. Я прохожу ВК [военно-врачебную комиссию] и по ее итогам по болезни ухожу в отставку».

О том, кто будет его преемником, Заленский пока не знает.

Заленский был назначен на должность начальника ГУ МЧС по Свердловской области 23 августа 2010 года. До этого он 20 лет отслужил в Вооруженных Силах.

Александр Лукманов
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