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31 января 2017
18:43  31 января 2017 18

Авдеевка из-за «киевских гостей» превращается в поле боя. Песков рассказал, кто за этим стоит

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
На Донбассе снова закипает буряФото: Карина Ванеш © URA.RU

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть достоверные сведения о том, что в массовой атаке на Авдеевку принимали участие «самостийные отряды» при поддержке артиллерии ВСУ.

Накануне украинские войска попытались напасть на территорию, которую контролируют республики Донбасса. Самостийные отряды перешли линию соприкосновения, и ополченцам пришлось отбивать свои земли. Украина занимается вопросом эвакуации 12 тысяч жителей Авдеевки, остающихся без водоснабжения и электричества после активизации боевых действий.

По словам Пескова, в нападении участвовали не «самостийные» отряды Украины, а военные, управляемые Киевом, который давно не заботится о выполнении «минских соглашений».

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что если в наступлении участвовали неподконтрольные штабу АТО батальоны, то ситуация на Донбассе значительно ухудшится и такие отряды нужно срочно разоружать.

Москва, уверен Юрий Швыткин, не должна возвращать контроль над государственной границей Киеву, потому что в этом случае Донбасс будет окружен и доставка гуманитарных грузов из России станет невозможной.

Напомним, об обострении ситуации в Донбассе заявили обе противоборствующие стороны. Киев официально объявил чрезвычайное положение в населенном пункте, пишет «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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