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31 января 2017
30 января 2017
19:18  31 января 2017 0

Пострадавшим в аварии с погибшими детьми в ХМАО начали выдавать собранные пожертвования

Нефтеюганск, администрация нефтеюганска, дума нефтеюганска
В мэрии Нефтеюганска рассказали, как будут выдавать пожертвования пострадавшим в крупном ДТПФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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В Югре принято решение о выделении денег троим пострадавшим в аварии под Ханты-Мансийском. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе мэрии Нефтеюганска.

В Нефтеюганске во вторник, 31 января, состоялось заседание рабочей группы по организации сбора и распределению добровольных пожертвований для пострадавших в ДТП 4 декабря 2016 года. Во время собрания был утвержден порядок распределения добровольных пожертвований от югорчан, собранных благотворительным фондом развития города Нефтеюганска «Созидание» после аварии. Деньги будут выделять пострадавшим и их родственникам после рассмотрения полученных от них заявлений на заседании рабочей группы.

Рабочая группа приняла решение о выделении денег первым заявителям. Одному из пострадавших необходимы средства на дальнейшую реабилитацию. Двоим, чьи дети находятся на лечении в Москве, финансы нужны для проживания и питания. Напомним, югорчане пожертвовали более 4,5 млн рублей, при этом сбор средств еще продолжается.

В рабочую группу, отметим, вошли представители общественных организаций города, спортивных организаций, сотрудники МЧС, медики, депутаты и чиновники. 4 декабря под Ханты-Мансийском автобус, перевозивший воспитанников нефтеюганской спортшколы «Сибиряк», столкнулся с двумя грузовиками и легковушкой. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Более 20 были ранены. Как уже писало «URA.Ru», семьи погибших получат по миллиону от властей округа и администрации Нефтеюганска. Пострадавшие в аварии — от 100 до 300 тыс. рублей от правительства региона и мэрии города в зависимости от тяжести травм.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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