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18:54  31 января 2017 1

Главный санитарный врач Ямала рассказал, как ликвидировали вспышку гепатита в новоуренгойской гимназии

Пресс-конференция руководителя управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмилы Нечепуренко. Салехард 31 января 2016, нечепуренко людмила
Людмила Нечепуренко подтвердила, что гепатит был завезен в Новый Уренгой из ТайландаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Гепатит А, из-за которого на карантин была закрыта гимназия в Новом Уренгое, был привезен из Тайланда. Об этом заявила глава ямальского управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко. Она подтвердила информацию о том, что распространителем стала одна из семей, которая побывала на отдыхе за границей.

Главный санитарный врач рассказала подробности о ликвидации вируса. По ее словам, возникло три основных очага распространения. Первый — это сама гимназия, где учатся все заболевшие дети и педагоги. Второй — группа детей, в состав которой входили трое учеников гимназии, в начале года выезжавших в санаторий в Витязево. Третий — терапевтическое отделение городской больницы, в котором лежал один из заболевших учителей, пока у него не обнаружили гепатит А. Кроме этого, в регионе было зафиксировано еще 29 домашних очагов распространения вируса.

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Сначала эпидемиологи отрабатывали три версии распространения вируса — водный, пищевой и контактно-бытовой. Первые два были исключены почти сразу, поскольку пробы и анализы их не подтвердили. «К тому же при пищевом факторе заболевших было бы гораздо больше и болезнь протекала бы намного тяжелее», — отметила Людмила Нечепуренко.

Все очаги были локализованы в течение пяти дней. Сейчас все заболевшие уже здоровы и выписаны. 760 человек привиты от гепатита А. Еще 24 школьника не получили прививок, поскольку болеют гриппом и ОРВИ. После выздоровления их тоже ждет вакцинация. Без нее ребят не допустят до занятий в школе. Карантинные мероприятия продолжатся до 14 февраля.

Напомним, 11 января власти Нового Уренгоя заявили о закрытии гимназии из-за гепатита А. Лабораторно было подтверждено 16 случаев заболевания. Четверо из заболевших ­— учителя, остальные — учащиеся гимназии.

Вячеслав Егоров
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