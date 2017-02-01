08:00 01 февраля 2017 0

Андрей Потапов и Сергей Руденко выберут грантополучателей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане изменился порядок выделения грантов на поддержку общественных инициатив. Руководитель городского совета ветеранов, депутат городской Думы Александр Мазеин в разговоре с «URA.RU» отметил, что задержка в оформлении документов буквально парализует работу их организации.

Условия предоставления грантов были опубликованы во вторник, 31 января. При этом документы необходимо оформить до 21 февраля, еще месяц их будет рассматривать конкурсная комиссия. Затем грантополучателю необходимо будет защитить проект, и только потом ему будут выделены деньги.

Александр Мазеин ожидает, что деньги ветеранской организации будут выделены не раньше апреля, при этом они уже сейчас столкнулись с трудностями. «Почему заранее нельзя было проработать вопрос? — возмущается депутат. — Ведь у нас организация не прекращает деятельность, нам сегодня надо ремонтировать квартиры ветеранов, хоронить. Ко мне каждый день люди приходят — что я им должен говорить?»

Городской совет ветеранов традиционно получает один из самых значительных грантов от курганской мэрии, при этом Александр Мазеин нередко подвергает критике руководство города. Поэтому некоторые из депутатов считают, что поддержку возглавляемой им организации могут сократить.

Коснутся изменения и других грантополучателей: так, в открытом конкурсе не смогут принять участия физлица. По новым правилам поддержку может получить общественная организация, юридическокое лицо или индивидуальный предприниматель.

В 2016 году на эти цели предусматривалось около 14 млн рублей, при этом из-за дефицита бюджетных средств многие гранты были выданы с большим опозданием.