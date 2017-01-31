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31 января 2017
19:13  31 января 2017 2

Кремль намерен контролировать региональные выборы с помощью нового фонда

Концерт по случаю Дня России на Красной площади. Москва, кремль, спасская башня, флаг
Кремль не намерен оставлять выборы в регионах без вниманияФото: Антон Белицкий © URA.RU

Кремль всерьез обсуждает возможность создания нового фонда для мониторинга и сопровождения выборов в регионах. Уже известно, что руководителем нового политического образования может стать заместитель начальника УВП Александр Харичев.

Создание подобного фонда, который называют «мозговым центром» — идея не новая для федеральных властей. Еще при заместителе главы администрации президента Владиславе Суркове существовал подобный центр под руководством Глеба Павловского.

Преемник Суркова Вячеслав Володин стал инициатором создания новых структур, среди которых — Фонд развития гражданского общества, а также Института социально-экономических и политических исследований, пишет РБК.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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