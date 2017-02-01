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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
08:23  01 февраля 2017 1

Задолжавшим за коммунальные услуги югорчанам перекроют канализацию

Туалет, унитаз, туалетная бумага, санузел
В Сургутском районе туалет станет доступен только тем, кто оплачивает коммунальные услугиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сургутском районе коммунальщики будут применять новые способы борьбы с неплательщиками. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Разрешение перейти на крайние меры руководители коммунальных предприятий получили на заседании созданного в районе совета по вопросам урегулирования дебеторской задолженности, в который вошли чиновники, представители компаний сферы ЖКХ и специалисты федеральных органов.

В списке новых способов борьбы с неплательщиками значится не только перекрытие канализации (это коснется жителей частных домов), но и отключение водоснабжения, выселение должников в маневренный фонд и банкротство недобросовестных управляющих компаний и физических лиц.

Крупнейшее муниципальное коммунальное предприятие района, ТО УТВиВ, уже планирует в ближайшие дни отключить подачу воды в дома неплательщиков. Добавим, общий долг жителей Сургутского района за коммунальные услуги составляет более миллиарда рублей. Есть даже задолженности свыше миллиона рублей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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