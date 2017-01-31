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31 января 2017
19:38  31 января 2017 1

Международная комиссия затягивает расследование крушения малазийского Boeing-777

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, взлет
Голландская комиссия затягивает расследованиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Международная комиссия по расследованию причин крушения малазийского Boeing-777 намеренно вводит в заблуждение общественность и специально затягивает расследование. Об этом заявил заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой.

Затягивание сроков, по словам Сторчевого, делается для того, чтобы ввести общество в заблуждение. Кроме этого, российская сторона не получила ни одного обращения от представителей комиссии для оказания помощи в расшифровке данных с отечественных радиолокационных станций, пишет «Газета.ру».

Отметим, что ранее стало известно о том, что нидерландские следователи не смогли расшифровать данные с радаров, переданных Москве в рамках расследования крушения малазийского МН17 над Донбассом.

Лев Истомин
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