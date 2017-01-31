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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Тюменской области
19:51  31 января 2017 0

В Тюмени обсуждают вопрос реконструкции ТюмГУ

Бюджет Тюмени 2014. Первое чтение., фальков валерий
Валерий Фальков призвал коллегу не делать из мухи слонаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководство Тюменского государственного университета обсуждает вопрос реконструкции главного корпуса на Семакова, 10. Об этом рассказал депутат Тюменской областной Думы, ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

На минувшем заседании комитета Тюменской областной Думы по социальной политике депутаты подняли вопрос о сохранении памятников культурного наследия.

Депутат от КПРФ Юрий Юхневич выразил обеспокоенность судьбой здания бывшего уездного училища. По его словам, оно было лишено статуса культурного наследия в 2014 году. А близость к главному корпусу ТюмГУ может привести к сносу исторического памятника во время реконструкции фасада вуза.

Валерий Фальков опроверг слухи, сказав, что из мухи слона раздувать не стоит и вопрос о сносе здания не стоит. «Здание эксплуатируется. Оно никогда не являлось памятником культурного наследия. Может, имело признаки», — отметил ректор.

«Здание было обладающим признаками культурного наследия. Университет провел историко-культурную экспертизу с целью исключения его из списка выявленных», — рассказал начальник отдела охраны и использования объектов культурного наследия Лариса Калашникова.

Валерий Фальков пояснил, что Тюменский государственный университет не анонсирует строительство или реконструкцию своего корпуса. Вопрос обсуждается как вероятный.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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