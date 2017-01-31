20:03 31 января 2017 0

Тюменские свалки нанесут на карту (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Огромную несанкционированную свалку обнаружили в Тюмени волонтеры отряда «Связка» — студенты местного техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» куратор отряда Григорий Демин, об огромных кучах мусора волонтерам сообщила горожанка с улицы Лесобазовской. В рамках объявленной акции «Токсичные подснежники» активисты выехали на место.

Студенты сняли свалку на видео, при этом в кадр попала и машина, которая, очевидно, привезла на Лесобазу новую порцию мусора. Заметивший волонтеров водитель развернул автомобиль и уехал. К сожалению, номер машины на видео разглядеть сложно. «Ребята молодые, первый-второй курс, они пока боятся снимать. Ну, все приходит с опытом», — пояснил Григорий.

По словам собеседника агентства, акцию «Токсичные подснежники» волонтеры начали в январе, продлится она ориентировочно до марта. На данный момент активистам поступили сообщения о несанкционированных свалках по трем адресам.

Одно пока не подтвердилось — об адресе на Муллашах. Ребята-волонтеры съездили, но ничего не нашли, — пояснил Григорий. — Лесобаза подтвердилась, завтра вновь туда выезжаем, будем выяснять размеры, чтобы дальше работать. Еще один адрес — на улице Алебашевской. Мы вдоль нее проехали — действительно, там много строительного мусора, он под снегом, его плохо видно, но подснежник есть подснежник».

Видео: Katya Panarina, «ВКонтакте»

Там же, по пути, волонтеры обнаружили огромную свалку снега, который, по их мнению, свозили из города КамАЗами. «Пока не знаем, законная она или нет, — отметил собеседник агентства. — Жилых домов там рядом нет, но когда начнется таяние снега, эти токсины уйдут в почву».

В течение месяца волонтеры намерены собирать информацию о несанкционированных свалках в Тюмени и пригороде. После этого будет составлена «мусорная» карта Тюмени, которую активисты собираются передать в управы, природоохранную прокуратуру и в областной департамент недропользования. «Сейчас уже возникает резонанс. Может быть, управы заметят и сами все уберут», — предположил волонтер. Карту активисты намерены опубликовать, чтобы сделать доступной для всех.