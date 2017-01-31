Лидеру пермских единороссов выбрали заместителей

20:35 31 января 2017 0

Вслед за должностью спикера гордумы Юрий Уткин получил и высокий партийный пост Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Руководство пермских единороссов распределило четыре поста заместителей секретаря. В реготделении партии власти «URA.RU» рассказали, кому достались должности

Во вторник, 31 января, состоялось заседание президиума регионального политического совета «Единой России». Помимо утверждения кандидатур на должности руководителей местных исполнительных комитетов и общественных приемных, партийцы выбрали заместителей своего лидера — секретаря пермского отделения, депутата Заксобрания Николая Демкина.

Должности заместителей секретаря достались руководителю исполнительного комитета реготделения, депутату Пермской городской Думы Вячеславу Григорьеву, лидеру фракции «Единой России» в Заксобрании Юрию Борисовцу, руководителю общественной приемной председателя партии, депутату парламента Прикамья Александру Бойченко и спикеру гордумы Перми Юрию Уткину. Последний будет ответственным за политическое планирование и проектную работу.

Генеральный директор «ПЗСП» Николай Демкин был переизбран секретарем реготделения «Единой России» в конце декабря. В прошлый четверг, 26 января, единороссы избрали президиум политсовета. В него вошел в том числе новый руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов.