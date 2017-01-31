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31 января 2017
20:10  31 января 2017 0

Арестованные офицеры ФСБ передавали секретную информацию ЦРУ

Кальяны в
Сотрудников спецслужб обвинили в госизменеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арестованные специалисты ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев обвиняются в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США по статье «госизмена».

Михайлов занимал должность начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ России, Докучаев был его заместителем. У следствия появилась информация о том, что оба передавали конфиденциальные сведения иностранным сотрудникам ЦРУ. Пока неизвестно, напрямую действовали арестованные или через посредников, сообщает «Интерфакс».

Всего по данному делу арестованы четыре человека, еще до восьми человек проходят как соучастники. Обвинение в госизмене предъявили четверым, остальные могут ограничиться статусом свидетелей.

Известно, что темы хакерских атак и предательства никак не пересекаются. Каждый из арестованных выполнял свою работу: одни разрабатывали и применяли схемы кибератак, другие сотрудничали с иностранными спецслужбами. Направления работы не пересекались.

Об аресте Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» стало известно 25 января. Возможно, что они находятся под стражей с начала декабря прошлого года, пишет «Газета.ру».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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