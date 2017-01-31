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31 января 2017
20:27  31 января 2017 0

Российские журналисты попали под обстрел в Донецке

Село Амвросиевка. Последствия обстрела
В результате обстрела представители СМИ не пострадали (фото из архива)Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В Донецке, где вновь накалилась обстановка и идут ожесточенные бои, под обстрел попал стрингер телеканала RT. Он не пострадал и сейчас находится в укрытии вместе с другими российскими журналистами, сообщает Russian.rt.com.

Между тем? по информации РИА «Новости», под обстрел в Донецке также попали журналисты телеканала «НТВ» и «Донецкого агентства новостей». Об этом сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Несколько дней назад в находящемся неподалеку от Донецка районе Авдеевки возобновились военные действия. Проводится эвакуация жителей, которые лишились воды и электричества. Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Донецке оказалась обесточена шахта, 207 человек были заблокированы под землей. Их удалось вывести на поверхность, отмечает «Газета.Ru».

Марина Мотылева
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