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31 января 2017
20:50  31 января 2017 0

Оперативники ФСБ изымают документы в Эрмитаже

Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
Оперативники ФСБ нагрянули в ЭрмитажФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оперативники ФСБ пришли с обысками в Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Их интересуют документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища музея на Школьной улице.

Контракт стоимостью 3,67 млрд рублей был заключен музеем с московской компанией «Мехстройтранс», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Фонтанку.ру». В прошлом году компания «Мехстройтранс» взяла аванс размером около миллиарда рублей, а работы осуществляла со значительным отставанием от графика и не оплачивала субподрядчикам исполненные работы.

В пресс-службе Эрмитажа на вопрос «Национальной службы новостей» заявили, что не располагают информацией о проводимой в музее выемке документов. «У нас нет информации», — сказали там.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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