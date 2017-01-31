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31 января 2017
Главные новости Свердловской области
21:15  31 января 2017 0

ЕВРАЗ наращивает производство колес. Выпуск продукции вырастет до 20%

Колеса – один из ключевых продуктов комбинатаФОТО: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

В начале текущего года ЕВРАЗ НТМК перевел колесобандажный цех на усиленный режим работы. В связи с возросшим спросом со стороны российских заказчиков было принято решение набрать дополнительную бригаду на участок механической обработки колес.

Как сообщили в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК, это позволит значительно повысить объем обточки колес и увеличить производительность цеха. Рост выпуска продукции составит до 20%. На предприятии отмечают, что параллельно комбинат повышает эффективность производственных процессов, оптимизирует схему прокатки колес и унифицирует продуктовую линейку.

По словам управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарева, колеса — один из ключевых продуктов комбината. «Сейчас мы видим повышенный спрос на этот вид металлопроката в России, и наша задача — в первую очередь удовлетворить потребности клиентов на внутреннем рынке. В этом году мы увеличим производство российских грузовых колес, начнем отгрузки для „Ласточки“. Параллельно будем расширять линейку продукции и выходить на новые рынки — у нас для этого достаточно ресурсов», — подчеркнул Кушнарев.

ЕВРАЗ НТМК входит в пятерку крупнейших мировых производителей железнодорожных колес. Комбинат может выпускать около 60 видов колес для грузовых вагонов и локомотивов. Продукция поставляется в 10 стран мира, включая США и Европейский союз.

Марина Мотылева
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