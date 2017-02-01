21:42 31 января 2017 4

Родители тренируются заполнять форму для записи в школу за считанные секунды (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мамы Екатеринбурга в последние часы перед полуночью активно обсуждают предстоящее им испытание — запись ребенка в первый класс через форму на портале gosuslugi.ru. «У меня одного вот так вот в госуслугах на данный момент?» — спрашивает на городском форуме пользователь Zubadan, выкладывая скрин с пустыми полями. «Пока у всех: запись в первый класс появится сегодня в 00.00», — отвечает ей Daisy_Maria.

Городские форумы переполнены переживания родителей о том, удастся ли им за считанные минуты заполнить форму, чтобы ребенок попал в нужную школу. «Потренировалась с черновиком. Без зависаний с быстрым инетом у меня на все про все ушло две минуты. Естественно, последнюю кнопку не нажимала. Но я и печатаю, как набиральщик текстов — очень быстро. Не встала инфа на ребёнка — её из доков под глазами заполняла», — пишет на форуме U-mama пользователь katenok1988. «Девы, а зачем печатать? — отвечает ей Камила. — Копипастом не встанет что ли? Подготовить заранее черновичок с данными и копировать».

Некоторые считают, что черновик может и не выручить в нужный момент. «В прошлом году вся эта шайка лейка зависала, приходилось обновлять и восстанавливать из автоматически сохраненного черновика, — рассказывает elena_elena. — А в этом году вон по радио сказали, что черновик можно заранее создать. В 2016 писали крупными буквами, что никакие черновики не спасут».

Также мамочки обсуждают разные «технические моменты», например какие документы нужно разложить заранее перед компьютером («свидетельство о рождении и прописка — паспорт встает «автоматом») и нужно ли заполнять номер СНИЛСа (эта графа идет под звездочкой, то есть не обязательна к заполнению), а также свои подходы к записи ребенка в первый класс.

Одни рассказывают, что заранее выспались, чтобы ровно в полночь начать бодро стучать по клавишам, другие готовы пить ночью энергетики, а утром — успокоительное, когда увидят результаты записи. «Я уже тенотен приготовила, — сообщает Nadzhda». — После пока не решила, что употреблять, чтобы с утра в школе меня не испугались».

Кроме того, родители обсуждают обстановку в городе — есть ли очереди возле школ (из тех родителей, которые, не особо надеясь на электронную запись, намерены лично подать документы в школу в восемь утра. «Возле 22 школы очередь формируют, ночью дежурство организовано», — сообщает Tachka-Tashka.

Согласно данным, озвученным начальником Управления образования Екатеринбурга Екатериной Сибирцевой, в городе насчитывается примерно 18300 первоклассников, в то время как мест в школах — порядка 20 тысяч. Теоретически их должно хватить на всех, но по факту желающих записать ребенку в хорошую школу всегда больше. На форумах можно найти многочисленные объявления о том, что требуется прописка (временная регистрация) для попадания в такую-то школу (наибольшим спросом пользуются гимназии в центре города). В прошлые годы в ночь записи в первый класс родители дежурили ночью возле школ, записывались в очередь. Не обходилось и без эксцессов, например, родительских драк.