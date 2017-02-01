Навальный хочет выставить себя невинной жертвой в «деле Кировлеса»

22:18 31 января 2017 9

Цель Навального - не добиться оправдательного приговора, а наоборот, заставить суд применить жесткие меры и получить основания для новой жалобы в ЕСПЧ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Судебные приставы по Москве во вторник, 31 января, сообщили о принудительной доставке в суд города Кирова оппозиционера Алексея Навального по делу о хищении средств госпредприятия «Кировлес». Соответствующее ходатайство гособвинения по «делу Кировлеса» удовлетворил судья Ленинского районного суда. Не исключено, что оппозиционер специально добивался задержания, чтобы выставить себя невинной жертвой.

Приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов прибыли в офис организации «Фонд борьбы с коррупцией» и принудительно повезли Навального в Киров, сообщает «Газета.Ru».

Аналогичное решение было принято в отношении другого фигуранта дела Петра Офицерова, однако накануне был госпитализирован в Москве. Судебное заседание с участием Навального и Офицерова намечено на 1 февраля, уточняет «Национальная служба новостей».

Дело Навального и Офицерова было направлено на новое рассмотрение в суд Кирова после вердикта Верховного Суда. Как сообщает ресурс ruposters.ru, ситуация породила немало спекуляций, например, что ВС не исполнил решение Европейского суда по правам человека, обязавшего полностью отменить приговор и прекратить уголовное дело, об этом заявлял сам Навальный. Однако в резолютивной части решения ЕСПЧ этого нет. Там лишь сказано, что в отношении Навального имело место нарушение определенных статей Конвенции о правах человека.

Есть еще ряд заблуждений по «делу Кировлеса»: о том, что ЕСПЧ признал незаконным приговор Навальному, хотя в силу регламента он не наделен правом ни отменять решения национальных судов, ни признавать их незаконными; об установлении судом политического характера преследования Навального, а это, как отмечает ресурс, является ложью, что признал даже ЕСПЧ.

В настоящее время Ленинский суд в Кирове изучил доказательства обвинения и находится на стадии допроса свидетелей. Вопреки той информации, которую распространяет Навальный и его сторонники, обвинение и свидетели сообщили немало интересного о его деятельности «на пользу лесного хозяйства Кировской области». В частности, в переписке Навальный и Офицеров обсуждают некую программу, через которую можно «обмениваться шифрованными файлами», необходимость в чем вызвала бы сомнения, если бы их деятельность была законной.

Навальный понимает, что его шансы на оправдание невелики. Ресурс отмечает, что именно поэтому он выбрал тактику дискредитации суда, которому постоянно заявляются отводы (причем документы оформлены юридически безграмотно, с орфографическими ошибками) и использования процесса в политических целях.

Навальный поставил перед собой цель не добиться оправдательного приговора, а наоборот, заставить суд применить жесткие меры, получить основания для новой жалобы в ЕСПЧ. С этой же целью было принято решение вовсе не являться в суд, чтобы добиться своего задержания и снова выставить себя невинной жертвой.