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01 февраля 2017
31 января 2017
22:57  31 января 2017 41

«Кто не платит людям денег — диверсанты». Рогозин нашел причину брака двигателей «Протон-М» в низких зарплатах

RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, рогозин дмитрий, бордюжа николай
Рогозин призвал наказать виновных в ситуации с двигателями ракет-носителей «Протон-М»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Причиной брака при сборке двигателей ракет-носителей «Протон-М» стала преступная халатность на производстве, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он также указал на необходимость проанализировать уровень зарплат специалистов космической отрасли.

Наличие брака в двигателях ракет-носителей Рогозин назвал проблемой, возникшей вследствие преступной халатности и «безобразного отношения к работе ряда должностных лиц, которые будут наказаны», пишет РБК.

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Вице-премьер призвал наказать не только тех, кто «чего-то там крал», но и тех, кто «ненадежно присматривал». Он также указал на необходимость проанализировать уровень зарплат на предприятиях, сотрудники которых работают на космос: если они получают по 10—15 тысяч рублей, то «надо ждать беды».

«Диверсанты те, кто не платит денег этим людям. Они — диверсанты», — цитирует Рогозина ТАСС.

Ранее стало известно, что что Роскосмос принял решение отозвать на Воронежский механический завод все двигатели ракет-носителей «Протон-М». Это объяснили «технологическими проблемами».

Марина Мотылева
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