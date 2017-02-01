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01 февраля 2017
31 января 2017
23:16  31 января 2017 4

ДНР и ЛНР просят Путина и Трампа остановить Порошенко

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, президент РФ
Путина попросили "заставить Порошенко прекратить преступную деятельность"Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обратились к президенту России Владимиру Путину, лидеру США Дональду Трампу и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой остановить ВС Украины, которые обстреливают Донбасс.

«Просим вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду», — говорится в письме председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина и его коллеги из ЛНР Владимира Дегтяренко.

Авторы послания обеспокоены тем, что если не вмешаться в ситуацию, региону грозит экологическая и гуманитарная катастрофа, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Донецкое агентство новостей. Они указали, что украинские военные стреляют преимущественно по промышленным объектам, среди них — Донецкая фильтровальная станция, на которой хранятся опасные реагенты.

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Между тем член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков сообщил russian.rt.com, что возобновление обстрела позиций ДНР со стороны Украины — срежиссированная акция, ровно такая же, как и «театральный отъезд Порошенко из Германии, который был заранее продуман».

«Это попытка сорвать начавшийся диалог между Россией и США, который многие в Европе воспринимают исключительно негативно», — заявил он.

По мнению Пушкова, ухудшение ситуации выгодно в первую очередь сторонникам сохранения санкций против России, которые составляют значительную часть стран — членов Евросоюза и НАТО.

Марина Мотылева
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