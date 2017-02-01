00:04 01 февраля 2017 0

Россию хотят оставить без Олимпийских игр, уверена Ефимова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Двукратная медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, российская пловчиха Юлия Ефимова высказалась по поводу атак на отечественный спорт. По ее словам, это может закончиться лишением России права выступить на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее.

«Очевидно, что Россию хотят оставить без Олимпийских игр в Пхёнчхане. Делается все для того, чтобы не пустить нас туда», — заявила Ефимова в интервью russian.rt.com. Спортсменка также посетовала, что российская сторона никак не реагирует на политические нападки.

«Мы сами не должны сидеть, сложа руки и молча сносить все удары. Нужно принимать меры. Какие? Пусть решает наше спортивное руководство. Но пока никаких шагов не предпринято. Спортсмены же сами по себе сделать ничего не могут. Мы люди подневольные и не способны бороться с системой. Это все равно, что слон против моськи», — подчеркнула Ефимова.

Накануне исполком Международного паралимпийского комитета отказал российским спортсменам в праве отбираться для участия в Паралимпиаде, которая в 2018 году пройдет в Южной Корее. Член исполкома Паралимпийского комитета России Лев Селезнев назвал это запрет политическим заказом.

Ранее стало известно, что Юлия Ефимова больше не будет выступать за Тюменскую область. Контракт со спортсменкой не был продлен: в регионе отсутствуют достойные спарринг-партнеры для организации ее тренировок, а для реализации идей Ефимовой нет денег.