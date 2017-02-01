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01 февраля 2017
31 января 2017
00:16  01 февраля 2017 0

Официальный Берлин: власти Украины намеренно обостряют конфликт на Донбассе

Украинский диверсант рассказал о своей войне в Донбассе, украинский боец
Украина не хочет снятия санкций с России, поэтому обостряет ситуациюФото: gordonua.com

Украинские военные пытаются изменить линию фронта на востоке Украины в свою пользу. Эту информацию обнародовал источник в правительстве Германии.

Как пишет газета Suddeutsche Zeitung, официальный Берлин, проанализировав доклады миссии ОБСЕ, сделал вывод, что конфликт на востоке Украины обостряется намеренно. По мнению германских властей, это делается для того, чтобы США не ослабляли санкций против России. Однако надежды президента Украины Петра Порошенко могут не оправдаться, и тогда «Киев получит двойной ущерб»: усиление конфликта на Донбассе и улучшение ситуации для России, передает «Газета.ру».

МИД России уже призвал украинские власти незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе и соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии.

Наталья Володина
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