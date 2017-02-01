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01 февраля 2017
31 января 2017
00:49  01 февраля 2017 0

ФАС нашла картельный сговор. Российским больницам продавали «золотые» лекарства

Клипарт. Медицина., медицина, вакцина, лекарство, ампула
Две фирмы на аукционах по закупке лекарств действовали в пользу друг другаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Две российские фармкомпании при госзакупках лекарств выиграли 107 аукционов в 11 регионах России, при этом без значительного снижения цены. Картельный сговор, в котором оказались замешаны ООО «БСС» и ООО «АМТ», выявило Московское управление ФАС. По данным ведомства, между компаниями существовала устная договоренность и на торгах они действовали в пользу друг друга.

В частности, ООО «БСС» выиграло 95 аукционов со снижением, не превышающим 1% от начальной цены лекарств, и три аукциона — со снижением от 1,5 до 5%. Общая сумма аукционов превысила 403 млн рублей. ООО «АМТ» выиграло семь аукционов со снижением от 0,5 до 1%, два — со снижением 3 и 5,5% от максимальной цены соответственно. Общая сумма аукционов составила более 6 млн рублей, передает РБК.

Указанные фирмы поставляли госучреждениям широкий спектр препаратов, в том числе жизненно важных, а также инсулин, лекарства для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета и антибиотики.

ФАС готовит материалы для передачи в правоохранительные органы. Участникам сговора также грозит административная ответственность за антиконкурентное соглашение — штраф в размере от 10 до 50% от начальной минимальной стоимости предмета торгов.

Как напоминает РБК, 31 января президент России Владимир Путин поручил правительству оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства. В декабре 2016 года фармацевтические компании снизили цены на 88 позиций жизненно необходимых лекарств — от 21 до 88%. В среднем цены упали на 50%.

Наталья Володина
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