Бунтующим пермским сиротам предоставят квартиры

07:49 01 февраля 2017 1

Власти Прикамья готовы раздавать жилье в новых домах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дети-сироты, которые собирались митинговать из-за непредоставления жилья, в скором времени получат свои квартиры. Как сообщили «URA.RU» в администрации губернатора Пермского края, новые дома практически готовы к заселению.

Региональные власти в ответе на запрос агентства подтвердили, что в городе Оса дети-сироты не получили вовремя жилье. Для них приобретено 120 квартир в четырех новых домах по улице Монастырская. Планировалось, что жилье перейдет в собственность Пермского края до 1 марта 2016 года. Однако сроки были нарушены — межведомственная комиссия при приемке предъявила претензии к качеству помещений.

Застройщик устранил дефекты в полном объеме: 14 декабря был подписан акт приемке квартир в краевую собственность, 15 декабря получено разрешение на ввод домов в эксплуатацию. В настоящее время завершена процедура регистрации перехода права собственности на 120 жилых помещений. На этой неделе будет подписан приказ о включении квартир в специализированный жилищный фонд. Затем сиротам, перечень которых утвержден приказом министерства социального развития Пермского края, предоставят жилье по договорам социального найма.

Ранее «URA.RU» стало известно, что в Осе дети-сироты намерены провести протестную акцию. Причиной недовольства молодых людей стал тот факт, что в течение прошлого года им так и не предоставили обещанные и положенные по закону квартиры. В настоящее время сироты вынуждены за свой счет снимать жилье. От пикета протестующих отговорили городские власти, пообещавшие, что к концу февраля начнется заселение в новые дома.