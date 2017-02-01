01:56 01 февраля 2017 0

"Сторожа" очередей дежурят, меняясь каждые два часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские родители, которые не особо надеются на запись детей в первый класс через Интернет, занимают места в очередях, чтобы подать заявления «вживую». С вечера очереди скопились возле школ в центре города, а также возле гимназий в спальных районах, передает с места событий корреспондент «URA.RU».

Скажем, возле обычной школе №22 на Уралмаше очереди нет, тогда как возле соседней «английской» гимназии №144 дежурят родители. «В первые классы примут 90 человек, в очереди пока только 40, — рассказал „URA.RU“ отец будущего первоклассника Андрей. — Надеемся, что мест всем хватит: на подготовительных курсах занимается всего 67 человек».

Андрей сторожит очередь в «английскую» гимназию №144 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей «сторожит» очередь, сидя в своем джипе. По его словам, через два часа его сменит другой родитель, потом следующий — и так до утра. «Часам к шести все родители уже начнут подходить, — предполагает он. — В семь утра нас обещали запустить в школу, а в половине восьмого — в актовый зал».

Самые комфортные условия для родителей, сторожащих очередь, создали в лицее №110 имени Л.К.Гришиной — здесь родителей пускают в теплое фойе. «Думаю, в этом году такой толпы не будет, как в прошлые годы, — говорит школьный сторож Алевтина Анатольевна. — Нынче набирают 80 человек». К слову, на 12 часов ночи в «бумажной» очереди было лишь восемь человек.

По мнению «хранителя» списка — серьезного папы с бородой, так мало народу в школах, поскольку все надеются на запись через Интернет. Но, по его мнению, живая очередь электронной не помеха. «Даже если родители получили уведомление, что их заявка зарегистрирована, сюда-то, в школу, они как попадать будут? Только по нашей очереди!» — говорит он.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам сотрудников лицея, уже в половине восьмого родителей будущих первоклассников начнут запускать в школу. «Уроки у нас начинаются в 8 утра, без четверти уже сплошной поток школьников, поэтому решили запустить всех родителей в зал, иначе здесь будет толпа», — пояснил сторож.

Самые крутые тачки — возле гимназии №69 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые крутые автомобили можно увидеть возле школы №69, которая является базовой (начальной) школой для екатеринбургских гимназий №2 и №9. Здесь очередь «сторожит» Дмитрий в черном Audi. В его списке — 30 человек (набирать в первые классы школа планирует 150 человек). Рядом стоят «Мерседес» и «БМВ», в котором дежурят Тимур и Валерия: молодые люди рассказывают, что у них самих детей пока нет — они заняли очередь, чтобы записать в школу своих младших братьев.

Напомним, сайт gususlugi.ru завис в полночь — в первые же минуты начала записи в школы. Под утро в лучших школах города (гимназиях, лицеях) ожидаются большие толпы родителей, желающих устроить своего ребенка в первый класс. Несмотря на то что число мест в первых классах екатеринбургских школ превышает ожидаемое число первоклассников (20 тысяч против 18300), во всех более менее «приличных» школах, как правило, оказывается нехватка мест. В прошлые годы в ночь записи родители дежурили возле школ до утра, не обходилось и без эксцессов, в том числе, драк родителей. «URA.Ru» будет следить за обстановкой в школах Екатеринбурга.