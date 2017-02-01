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01 февраля 2017
31 января 2017
01:40  01 февраля 2017 0

Новый скандал в биатлоне: француз Фуркад припомнил россиянину Логинову его грехи

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон, фуркад мартен
Фуркад «поздравил» Логинова с днем рождения, припомнив ему дисквалификацию за допингФото: Николай Бастриков © URA.RU

Пятикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» и лучший биатлонист мира Мартен Фуркад нелицеприятно высказался о российском биатлонисте Александре Логинове. Язвительный комментарий француза появился под поздравительным постом Союза биатлонистов России в инстаграме в адрес Александра Логинова.

31 января Логинов отпраздновал 25-летие. СБР, поздравив российского биатлониста, перечислил его заслуги: четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (2017), бронзовый призер Кубка мира в сезоне-2012/2013 в гонке преследования (Хольменколлен), победитель в эстафете (Сочи).

«А еще он был дисквалифицирован на два года за ЭПО. Не забудьте об одном из его главных достижений», — таким образом «поздравил» Логинова его французский соперник.

Уже через несколько часов Фуркад удалил свой комментарий, видимо, не пожелав портить отношения с болельщиками: подписчики аккаунта остались крайне недовольны таким высказыванием чемпиона.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Мартена Фуркада уже неоднократно укоряли в непоследовательности в его отношениях с другими биатлонистами, особенно с российскими. В своих интервью он неоднократно признавался, что впечатлен Россией и с ней у него «особые отношения». Когда российских спортсменов не допустили на Олимпиаду в Рио, высказал им слова сочувствия. Однако, когда в биатлоне разгорелся допинговый скандал, связанный с российскими биатлонистами, тон француза резко изменился. А когда стало известно, что IBU прекратил дело об употреблении допинга в отношении 22 российских биатлонистов, дал журналистам такой краткий комментарий: «Я зол!».

Между тем, одними из главных соперников Фуркада в борьбе за биатлонные награды называют именно российских спортсменов, в том числе уроженца Екатеринбурга Антона Шипулина и новую восходящую звезду Антона Бабикова.

Наталья Володина
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