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01 февраля 2017
31 января 2017
02:18  01 февраля 2017 0

Для Сердюкова готовят кресло замглавы Ростеха

Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., сердюков анатолий
Несмотря на скандальный уход из министерства обороны, Анатолий Сердюков сделал головокружительную карьеру в госкорпорацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший министр обороны, ныне директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков может сделать очередной шаг по карьерной лестнице. Ему прочат должность заместителя генерального директора госкорпорации.

Во вторник, 31 января, указом президента России новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству был назначен замгендиректора Ростеха Дмитрий Шугаев. Александр Фомин из директора ФСВТС «переведен» на пост замминистра обороны РФ по международному сотрудничеству. Таким образом, кресло замглавы Ростеха пока пустует, и, как сообщают источники «Коммерсанта», его может занять именно Анатолий Сердюков. Возможно, он же войдет в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации вместо главы Ростеха.

Наталья Володина
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