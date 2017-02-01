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01 февраля 2017
31 января 2017
02:30  01 февраля 2017 0

Призер Олимпиады в Рио создаст в России команду по плаванию

Юлия Ефимова. Встреча с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Тюмень, ефимова юлия
Юлия Ефимова возвращается из США в РоссиюФото: Николай Бастриков © URA.RU

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 по плаванию Юлия Ефимова решила вернуться из США в Россию, чтобы создать на родине свою команду.

«Не хочу куда-то ехать и у кого-то тренироваться. Напротив, есть желание найти хорошего тренера, чтобы он сам работал со мной в России. Для этого и нужно сформировать команду спортсменов», — сообщила Ефимова в интервью russian.rt.com.

С американским тренером Дэвидом Сало спортсменка больше не работает: он выбрал основной работой университет, а не тренировки со спортсменами.

«Мы расстались в отличных отношениях. Жаль, что так вышло. А вот желание тренироваться в США напрочь отпало», — отметила Юлия.

Наталья Володина
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