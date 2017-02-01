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01 февраля 2017
31 января 2017
02:45  01 февраля 2017 0

Британцы делают ставки, как долго Трамп продержится на посту президента

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., деньги, фунты
Букмекерские конторы надеются возместить ущерб от неожиданной победы ТрампаФото: Pixabay

Жители Великобритании начали делать ставки, сколько еще продержится на посту президента США Дональд Трамп. Прием заявок открыли все британские букмекерские конторы.

Самая популярная ставка — что срок президентства Трампа не продлится и года. Букмекерские конторы, потерявшие значительные суммы после выборов в США, таким образом надеются возместить ущерб, нанесенный неожиданной для Великобритании победой Трампа.

Ставки принимаются с коэффициентом четыре к одному на то, что Трамп будет смещен в этом году, и 11 к 10 на то, что ему будет объявлен импичмент или он уйдет в отставку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
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