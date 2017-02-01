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01 февраля 2017
31 января 2017
03:04  01 февраля 2017 0

На Украине жестоко избили православного священника

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, борьба, удар, кулак, насилие, сила
Православные украинцы требуют защитить их от агрессииФото: pixabay.com

Настоятель Михайло-Архангельского храма Черкасской области Украины протоиерей Виктор Крываныч доставлен в больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями. На православного священника напали трое служителей Украинской автокефальной православной церкви.

УАПЦ — канонически непризнанная церковь. Как сообщает «Газета.ру», представители УАПЦ хотели отобрать храм, который отец Виктор строил совместно с прихожанами, а также собирались «очернить священника» в соцсетях.

Агрессивные действия последователей УАПЦ в Черкасской области вынудили местных приверженцев канонической церкви обратиться с письмом к президенту Украины.

Наталья Володина
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