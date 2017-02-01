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01 февраля 2017
31 января 2017
03:52  01 февраля 2017 0

Эксперты объяснили, почему армия Сирии потеряла Пальмиру: «Боевикам оставили место для маневра»

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Полномасштабная гражданская война в Сирии продолжается уже шесть летФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Правительственные войска Сирии допустили ошибку, не проведя атаку на боевиков на широком фронте. Из-за этого стал возможен повторный захват Пальмиры террористами ИГИЛ (группировка, запрещенная в России), считают эксперты.

В частности, по мнению доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александра Перенджиева, «невозможно контролировать город, не контролируя территорию вокруг», так что в будущем «войска Асада не должны повторять таких ошибок и оставлять открытыми фланги».

Боевики заняли Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016 года правительственным войскам удалось отбить город, но ненадолго — в декабре в него снова вошли террористы.

Разрешение сирийского военного конфликта имеет огромное значение не только для Ближнего Востока, но и для всей геополитической ситуации в мире в целом, считают эксперты. Полномасштабная гражданская война с участием террористических организаций в Сирии идет с 2011 года, как отмечаются, не без влияния спецслужб государств блока НАТО, которые поставляют боевикам оружие и инструкторов.

За шесть лет правительство Сирии потеряло контроль над восточной половиной Алеппо, начались столкновения в столице страны, Дамаске, боевики захватили обширные территории на востоке и в центральной Сирии. Летом 2015 года правительственными войсками контролировалось не более 30% территории страны.

Исправить ситуацию помогло участие России: по просьбе Асада в Сирию была переброшена авиационная группа ВКС РФ и другие подразделения. Серия операций привела к стратегическому перелому на фронтах Сирии.

Специалисты считают, что наступление сирийской армии в провинциях Алеппо и Хомс будет успешным. В целом военно-политическая ситуация в Сирии в 2017 году рассматривается как стабильная, с тенденцией к улучшению.

Виктор Жуков
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