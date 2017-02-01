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01 февраля 2017
31 января 2017
04:23  01 февраля 2017 0

Российские олимпийцы, лишенные наград, не отдают свои медали

Пресс-конференция женской сборной команды России по гандболу, ТАСС. Москва, золотая олимпийская медаль, ильина екатерина
У сборной России отобрали 18 медалей Игр 2008 и 2012 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские спортсмены, которые были лишены наград Олимпийских игр 2008 и 2012 года по решению Международного олимпийского комитета, не стали возвращать свои медали. В отличие от ямайского легкоатлета-рекордсмена Усейна Болта, который свою награду сдал обратно в МОК.

«Золотой» результат команды Ямайки в эстафете 4×100 метров на Играх-2008 был аннулирован из-за положительного допинг-теста Несты Картера.

«Ни один спортсмен из России, чьи результаты также были аннулированы МОК, примеру Болта пока не последовал», — сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александру Бриллиантову.

Перепроверка допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Пекине и Лондоне, выявила 98 положительных результатов. Сборная России была лишена 13 медалей Игр 2008 года и пяти наград Олимпиады 2012 года, передают «Известия».

Наталья Володина
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